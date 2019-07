Nöstlinger debuteert voor RKC bij SV Capelle: ‘Iedereen is gemotiveerd om in de eredivisie te spelen’

Nando Nöstlinger, de Belgische nieuwkomer bij RKC, was nog een duiveltje toen hij voor het laatst met 18-0 won, maar met RKC tegen het Regioteam was het weer zo ver.

Hoe lang heb je nodig voor een hattrick? Sylla Sow en Dylan Seys deden het in twintig minuten, ploeggenoot Darren Maatsen maakte het trio binnen twaalf minuten vol. ,,Dit was nog wel mijn eerste hattrick ooit’’, zei de vleugelaanvaller van RKC Waalwijk.

Het was prijsschieten zaterdagmiddag bij SV Capelle. Het complex van de zaterdag-derdeklasser uit Sprang-Capelle was de eerste twee weken van de voorbereiding de uitvalsbasis van RKC. Bij het afscheid trakteerde de gretige groep van coach Fred Grim het publiek op doelpunten. Veel doelpunten. Bij de rust stond het al 0-8 op het Mandemakers Sportpark, een vertrouwde naam voor de Waalwijkers, die zich in het gloednieuwe blauwgele thuisshirt presenteerden.

Nando Nöstlinger moest teruggaan tot de tijd van de ‘duiveltjes’, de pupillen in België, dat hij nog eens met 18-0 gewonnen had. De 21-jarige middenvelder, afkomstig van Antwerp FC, was een van de vier debutanten aan RKC-zijde. Hij mocht na de rust opdraven, toen Grim een compleet vers elftal het veld opstuurde. ,,Je kunt zeggen dat wij met 2-0 gewonnen hebben van het team dat de eerste helft speelde. Iedereen wil die 45 minuten dat hij mag spelen honderd procent geven. Dan krijg je zulke scores. En iedereen is gemotiveerd om in de eredivisie te spelen’’, zei Nöstlinger.

Met een kopbal droeg hij bij aan het doelpuntenfestijn. Op het moment dat RKC de promotie afdwong, was de Vlaming al lang en breed vakantie aan het vieren. ,,Ik kan merken dat ik langer vakantie heb gehad. Daarom voelt de voorbereiding voor mij misschien iets zwaarder. Ik ben toch al een speler die veel wil lopen.’’

De twintig

In de verdediging werd testspeler Kjetil Borry niet serieus getest door het Regioteam, een mengeling van amateurs van SV Capelle, RWB, Baardwijk, Waspik, NEO’25 en SSC’55. Op momenten dat RKC even dreigde te verslappen in de drukkende warmte, veerde Grim op van de bank om zijn spelers scherp te houden. ,,Als ze vermoeid worden, hebben ze net even dat zetje in de rug nodig.’’ De coach had graag gezien dat RKC de twintig had volgemaakt.