Novak Djokovic en de kunst van de tiebreak: ‘Het is een machine’

Novak Djokovic wint 33ste Wimbledon-par­tij op rij en staat weer bij laatste vier

Novak Djokovic ligt nog altijd op koers voor zijn vijfde Wimbledon-titel op rij. Op een volgepakt Centre Court wist de Servische nummer 2 van de wereld zich te verzekeren van een plek in de halve finales. Djokovic kwam verlies in de eerste set te boven en ontdeed zich in vier sets van de Rus Andrej Roeblev: 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.