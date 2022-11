Novak Djokovic evenaart Roger Federer met zesde eindzege op ATP Finals: ‘Zeven jaar op gewacht’

Een vermoeid ogende Djokovic, de huidige nummer 8 van de wereld, had zijn laatste twee partijen tegen Daniil Medvedev (6-3, 6-7, 7-6) en Taylor Fritz (7-6, 7-6) met de nodige moeite gewonnen. Ruud had daarentegen weinig problemen gekend in zijn halve finale tegen Andrej Roeblev.

Djokovic zag er echter tegen Ruud weer energiek uit en toonde al snel zijn klasse met een aantal fraaie punten. Hij won zijn eigen servicegames relatief eenvoudig en brak de Noor bij een 6-5-voorsprong, waarmee meteen de setwinst binnen was.

De 21-voudig grandslamkampioen hield zijn vorm vast in de tweede set en brak zijn Noorse opponent om op 3-1 te komen. De mondiale nummer vier stribbelde nog even tegen in de laatste games, maar Djokovic maakte op eigen service de wedstrijd af op zijn eerste matchpoint: 6-3.

Djokovic naast Federer

Met zijn zege komt Djokovic, die het eindejaarstoernooi eerder won in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015, naast Federer. De Zwitser won zes keer tussen 2003 en 2011.

„Het feit dat ik hier zeven jaar op heb moeten wachten maakt het extra zoet”, reageerde Djokovic na afloop. „Ik was erg tevreden met hoe ik speelde. Ik wilde agressief zijn en dat lukte goed. Ik ben erg blij met dit optreden. Ik wist dat Casper goed in vorm was voor deze wedstrijd en we serveerden allebei sterk. Op een paar beslissende momenten, zoals de twaalfde game van de eerste set, had ik ook een paar sterke returns.”

