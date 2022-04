Novak Djokovic in Belgrado opnieuw in drie sets langs landgenoot

Goed en slecht nieuws vanuit de vloot met aanvallers van PSV, waar Vertessen voorlopig moet passen

Het seizoen van PSV-aanvaller Yorbe Vertessen is mogelijk voorbij. De 21-jarige aanvaller liep afgelopen weekend in De Kuip een liesblessure op en lijkt zeker een week of drie uitgeschakeld. Of hij de laatste wedstrijden van dit voetbaljaar nog inzetbaar is voor de Eindhovense club, is twijfelachtig.

20 april