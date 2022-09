Novak Djokovic kan geen woorden vinden na pensioen Roger Federer, Rafael Nadal ‘verdrietig’

,,Beste Roger, vriend en rivaal", zo begint Nadal zijn bericht. ,,Ik had gehoopt dat deze dag nooit zou komen. Het is een verdrietige dag voor mij persoonlijk en voor de sport. Het is me een genoegen én een eer geweest om al deze jaren met jou te hebben mogen delen waarin we binnen en buiten de baan geweldige momenten hebben beleefd.”

Nadal, inmiddels 36 jaar, is met 22 grandslamtitels de recordhouder. Daarmee heeft hij één grandslam meer gewonnen dan Novak Djokovic en twee meer dan Federer. Nadal won op de ATP-tour 24 keer van Federer terwijl de Zwitser 16 keer van de Spanjaard wist te winnen. De twee rivalen speelden negen grandslamfinales tegen elkaar. Zes keer won Nadal, drie keer Federer.

,,We zullen nog veel meer momenten hebben in de toekomst die we met elkaar zullen delen en er zijn nog genoeg dingen die we samen kunnen doen, dat weten we. Voor nu: ik wens je al het geluk met je vrouw Mirka, je kinderen en je familie en geniet van wat er op je pad komt. Ik zie je in Londen bij de Laver Cup", besluit Nadal, die samen met Federer het Europese team vertegenwoordigt. Het wordt Federers laatste kunstje.

Volledig scherm Rafael Nadal en Roger Federer. © AFP

Novak Djokovic

,,Roger, het is moeilijk om in woorden te beschrijven wat wij samen in deze sport hebben gedeeld”, zei Novak Djokovic vrijdag op Instagram. ,,Het is meer dan een decennium van ongelooflijke momenten en gevechten, waar we aan terug kunnen denken.”

Djokovic en Federer stonden vijftig keer tegenover elkaar. De laatste grote finale was in 2019 op Wimbledon. De Serviër won toen in vijf sets nadat Federer twee wedstrijdpunten had gemist. ,,Het is een eer om je te kennen op en naast de baan. Ik weet dat dit volgende hoofdstuk nog prachtige dingen in petto heeft voor jou, Mirka, de kinderen, al je geliefden en fans.”

Federer neemt volgende week afscheid bij de Laver Cup in Londen. Ook Djokovic is daarbij. ,,Ik kijk ernaar uit om je in Londen te zien en stil te staan bij je prestaties.”

