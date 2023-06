Novak Djokovic laat Rafael Nadal achter zich: voor zeventiende keer naar kwartfinales Roland Garros, ook Carlos Alcaraz door

Hij is de eerste tennisser die in Parijs zeventien keer de laatste acht bereikt. Djokovic was recordhouder met Rafael Nadal. De Spanjaard won het grandslamtoernooi veertien keer. Hij ontbreekt dit jaar vanwege een heupblessure.

Djokovic gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Hij passeert dan Nadal. Djokovic pakte de titel in Parijs tot nu toe twee keer. In de strijd om een plek in de halve finales speelt Djokovic tegen de als elfde gerangschikte Rus Karen Chatsjanov, die in de vierde ronde won van de Italiaan Lorenzo Sonego.



Djokovic speelde voor het eerst tegen de Peruaan. ,,Hij is gravelspecialist en een vaste speler, dus ik ben blij met deze overwinning. Mijn niveau wordt steeds beter. Het was een fijne dag met positieve energie van het publiek”, zei hij na afloop.

Alcaraz overtuigend naar laatste acht

Ook Carlos Alcaraz heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De als eerste geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met Lorenzo Musetti uit Italië: 6-3 6-2 6-2. De Griek Stefanos Tsitsipas of de Oostenrijker Sebastian Ofner wordt de tegenstander van Alcaraz in de kwartfinale.

De twintigjarige Alcaraz, vorig jaar winnaar van de US Open, is bij de absentie van de geblesseerde Rafael Nadal voor velen favoriet voor de eindzege in Parijs. Mogelijk treft hij Djokovic in de halve finale.

Middelkoop verder in dubbelspel

Matwé Middelkoop heeft met zijn Duitse tennispartner Andreas Mies de kwartfinale van het dubbelspel op Roland Garros bereikt. Het duo won met 6-4 6-2 van de Brit Lloyd Glasspool en zijn Finse partner Harri Heliovaara, die in Parijs als vijfde geplaatst waren. Middelkoop en Mies zijn als twaalfde gerangschikt.

Volledig scherm Matwé Middelkoop op archiefbeeld. © ANP / Presse Sports

Middelkoop treft in de kwartfinales landgenoot Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador, die zich zaterdag voor de laatste acht plaatsten ten koste van de Nieuw-Zeelander Michael Venus en de Brit Jamie Murray (6-2 6-2).

Eerder dit toernooi schakelden Middelkoop en Mies de duo‘s Alexander Bublik-Márton Fucsovics en Jonathan Eysseric-Harold Mayot al uit.

Speelschema en uitslagen

• Bekijk hier het complete speelschema en alle uitslagen bij de mannen en vrouwen van Roland Garros 2023.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's