Novak Djokovic moet diep gaan in Rome

Eén van de zeven in Nederland: Marion Spierings steekt de vlag omhoog van Prinses Irene

18 september Vrouwen die de rol van grensrechter vertolken in het mannelijke amateurvoetbal: Het komt niet vaak voor. Sterker nog, slechts zeven vrouwen in Nederland wuiven dit seizoen de vlag omhoog bij een overtreding of buitenspelsituatie in het mannenvoetbal. Eén daarvan is Marion Spierings van Prinses Irene.