Novak Djokovic na twee tiebreaks nog niet klaar met taaie Pool Hubert Hurkacz

Dagzege avonturier Woods Pogacar deelt op Puy de Dôme weer tik uit aan Vingegaard, maar kopman Jum­bo-Vis­ma blijft in gele trui

Jonas Vingegaard heeft in de Tour de France weer een tik gekregen van rivaal Tadej Pogacar. In de negende etappe, met finish op de mytische Puy de Dôme, pakte de Sloveen acht seconden op de Deense geletruidrager en titelverdediger van Jumbo-Visma. Vingegaard houdt in het algemeen klassement een marge van zeventien tellen op zijn rivaal. De dagzege ging naar vroege vluchter Michael Woods, die Matteo Jorgenson in de laatste meters overvleugelde.