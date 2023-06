Novak Djokovic naar finale Roland Garros na fysieke problemen bij jonge Spanjaard Carlos Alcaraz

Djokovic neemt het zondagmiddag in de finale op tegen Casper Ruud of Alexander Zverev, die vanavond de tweede halve finale spelen. Verrassend genoeg koos de organisatie van Roland Garros ervoor om de grote favorieten Djokovic en Alcaraz de eerste halve finale te laten spelen. Het leverde twee geweldige eerste sets op. Djokovic won de eerste met 6-3, maar Alcaraz herpakte zich knap en trok de stand gelijk met een 7-5 zege in de tweede set.



Aan het begin van de derde set ging het echter mis voor de 20-jarige tennisser uit Murcia. Hij kwam nog op 1-0 in de derde set, maar na tweeënhalf tennis op het hoogste niveau in zware omstandigheden liep hij een blessure op. Of het ging om een spierblessure of een krampaanval werd niet helemaal duidelijk, maar wel was direct te zien dat Alcaraz niet meer vrijuit en voluit kon spelen. Hij was te trots om op te geven, maar Djokovic liep simpel weg bij zijn 16 jaar jongere tegenstander en kon zijn benen nog wat sparen richting de finale.