Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon na indrukwekkende comeback tegen Jannik Sinner

In het eind van de vierde set ging Sinner door zijn enkel, maar hij kon de partij voltooien. In de slotfase liet Djokovic echter zijn beste tennis zien. In de beslissende set brak hij de Italiaan twee keer en gunde hij zijn tegenstander nog maar dertien punten. Bovendien verloor de favoriet, in het bezit van twintig grandslamtitels, in de vijfde set geen punt op zijn eerste opslag.



De 35-jarige Djokovic voorkwam zodoende zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017. Vijf jaar geleden gaf hij in de kwartfinales op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sinds die nederlaag pakte de Serviër drie keer de titel in Londen. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.