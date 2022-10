Novak Djokovic pakt titel in Astana: ‘Maanden zonder tennis hebben me hongerig gemaakt’

Novak Djokovic heeft het ATP-toernooi van Astana gewonnen. De Serviër was in de eindstrijd te sterk voor Stefanos Tsitsipas uit Griekenland: 6-3, 6-4.

Djokovic veroverde zijn derde titel op rij in Kazachstan. In de zomer was hij de beste op Wimbledon en vorige week schreef hij het toernooi van Tel Aviv op zijn naam. Tussen die twee toernooien door kwam hij niet in actie. Hij miste het Amerikaanse hardcourtseizoen omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Djokovic kwam op zijn eigen servicebeurten niet in de problemen en benutte twee van zijn vijf breakpunten. Hij plaatste zich zaterdag ten koste van Daniil Medvedev voor de finale. Na de tweede set, die in een tiebreak door Djokovic was gewonnen, gaf Medvedev plotseling op. De Rus had de eerste set met 6-4 gewonnen.

Door zijn negentigste toernooizege uit zijn carrière plaatste Djokovic zich ook voor de ATP Finals, tussen 13 en 20 november in Turijn. Eerder verzekerden Tsitsipas, de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud zich al van deelname aan het eindejaarstoernooi. De beste acht spelers van het jaar doen daaraan mee.

‘Hongerig’

De twee maanden ‘coronapauze’ hebben Djokovic naar eigen zeggen hongerig gemaakt. ,,Ik kon me geen betere hervatting van het seizoen wensen”, zei de 35-jarige Serviër. ,,Die maanden zonder tennis hebben me hongerig naar succes gemaakt. Ik ben zeer gemotiveerd om het seizoen goed af te sluiten. Ik ben heel dankbaar dat ik in deze fase van mijn leven nog zo goed sta te spelen. Ik ben geen 25 jaar weet je, maar 35. Mijn ervaring in grote wedstrijden en op belangrijke momenten helpt me in mentaal opzicht.”