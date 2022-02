Novak Djokovic raakt eerste plaats op wereldranglijst kwijt aan Rus Daniil Medvedev

Novak Djokovic is vanaf maandag voor het eerst sinds jaren niet meer de nummer één van de wereld. De Serviër verloor in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Dubai verrassend van de Tsjech Jiri Vesely: 4-6, 6-7 (4). Dat betekent een primeur voor de Rus Daniil Medvedev, die zich voor het eerst in zijn loopbaan de beste tennisser ter wereld mag noemen.

Vesely, de nummer 123 van de wereld, brak meteen de opslag van Djokovic, maar na een break terug stond het bij 2-2 weer gelijk. In de zevende game volgde een nieuwe break door de Tsjech die de set vervolgens niet meer uit handen gaf. In de tweede set moest Djokovic zijn opslag in de zevende game prijs geven: 3-4. De Serviër brak terug naar 5-5, waarna niet veel later een tiebreak volgde. Die werd overtuigend gewonnen door Vesely: 7-4.

De 34-jarige Djokovic voerde de wereldranglijst in totaal 311 weken aan, een record. Voor het eerst stond hij bovenaan in juli 2011. Tussentijds moest hij zijn koppositie afstaan aan Rafael Nadal en Roger Federer. Zij stonden respectievelijk 209 en 310 weken op bovenste plek.

Het verlies van zijn eerste plaats heeft voor Djokovic mede te maken met zijn afwezigheid bij de Australian Open. Als titelverdediger reisde hij wel af naar Australië, maar omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona werd zijn visum vlak voor de start van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar ingetrokken.

De 26-jarige Medvedev profiteert en wordt de eerste speler buiten de ‘grote vier’ (Federer, Nadal, Djokovic en Murray) die de eerste plaats bekleedt sinds Andy Roddick in 2004. De Amerikaan had toen dertien weken lang de eerste plaats in handen.

Medvedev koos ervoor om deze week in Mexico te spelen bij het ATP-toernooi van Acapulco. Daar bereikte hij eerder vandaag de kwartfinales. Met de US Open van 2021 heeft de Moskoviet één grandslamtitel achter zijn naam. Hij is de eerste Russische nummer één van de wereld sinds Marat Safin in 2001.

Daniil Medvedev is vanaf maandag de nummer één van de wereld.