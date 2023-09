Novak Djokovic voor tiende keer naar finale US Open: grandslamrecord Margaret Court gloort

Op Novak Djokovic staat nog altijd geen maat, ook niet op deze US Open. De 36-jarige Serviër versloeg in bijna drie uur tijd de Amerikaan Ben Shelton in drie sets: 3-6, 2-6, (2)6-7. Hij staat voor de 36ste keer in zijn carrière in een grandslamfinale.

Deze editie van de US Open, waar Djokovic weer welkom was nadat hij vorig jaar werd geweigerd omdat hij zich niet heeft ingeënt voor het coronavirus, sneuvelen diverse records. Zo stond Djokovic voor de 47ste keer in een halve finale van een grand slam. Hij onttroonde daarmee Roger Federer definitief. De gepensioneerde Zwitser lukte dat 46 keer.

Het recordaantal grandslamzeges heeft Djokovic óók al in handen: 23 stuks. De Spanjaard Rafael Nadal volgt op 22 en Federer staat op 20. Of Nadal dat aantal nog gaat evenaren is de vraag. Hij herstelt momenteel van een heupoperatie, die hij in juni onderging en waarvan hij zo'n vijf maanden moet revalideren. Hij is inmiddels 37 jaar oud en zijn lichaam laat hem steeds vaker in de steek.

Nu staat Djokovic alweer in zijn 36ste grandslamfinale, een mijlpaal die hij eerder afsnoepte van Chris Evert. Hij deed dat 34 keer en bereikte dat aantal in 1998. Dat deed Djokovic door de halve finale voornamelijk te winnen op het aantal onnodige fouten. Vooral in het gebrek daaraan. Hij sloeg er slechts 25 tegenover 48 van Shelton, de ongeplaatste nummer 47 van de ATP-ranglijst en het servicekanon uit Amerika. Met zijn opslag haalt Shelton gemakkelijk snelheden boven de 200 kilometer per uur met uitschieters tegen de 240.

Volledig scherm Ben Shelton tijdens de halve finale tegen Novak Djokovic. © REUTERS

Tien keer finale US Open

Maar met zijn grootste wapen kon de Amerikaan Djokovic niet afstoppen. Wéér hij in een grandslamfinale. Voor de tiende keer in New York, een aantal dat hij deelt met Bill Tilden. Nu heeft hij Margaret Court in het vizier. Zij is de meest succesvolle tennisster in de historie op het vrouwen- én mannencircuit met 24 gewonnen grand slams.

Wil Djokovic dat aantal evenaren, dan moet hij zondag in de finale wel afrekenen met Daniil Medvedev of Carlos Alcaraz, die hem op Wimbledon dit jaar al van die prestatie van Court weerhield. Zij spelen vannacht (Nederlandse tijd) tegen elkaar.

