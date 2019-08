Nu wordt het spannend voor Kiki Bertens

video + update AZ-stadion voorlopig niet toeganke­lijk door instorten dak

7:57 Het dak van het Afasstadion van voetbalclub AZ in Alkmaar is vandaag gedeeltelijk ingestort. De club meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Vermoedelijk is de harde wind de oorzaak van de instorting. AZ gaat zo snel mogelijk in overleg met de KNVB en de UEFA over de locaties van de aanstaande thuisduels. Het terrein van het stadion is voorlopig niet toegankelijk.