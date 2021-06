Nummer 1 van de wereld Barty overtuigend naar volgende ronde

Gesink richt zich na operatie op Vuelta: ‘Het is waardeloos’

9:36 Robert Gesink ondergaat vanmiddag in Amersfoort een operatie om de breuk in zijn sleutelbeen te herstellen. De 35-jarige klimmer van Jumbo-Visma ging in de derde etappe van de Tour de France onderuit en brak daarbij zijn rechter sleutelbeen. Na de operatie gaat Gesink zich richten op de Ronde van Spanje, die op 14 augustus in Burgos begint.