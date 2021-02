Nummer 1 van de wereld Barty strandt in kwartfinale tegen Muchova

In de beslissende set bleef Muchova sterk spelen terwijl Barty er maar niet in slaagde slaagde onder de druk van haar tegenstandster uit te komen. Het betekende het voorlopige einde van de hoop om Australië voor het eerst sinds 1978 (Chris O’Neil bij de vrouwen) weer eens succes in het enkelspel te bezorgen. Muchova neemt het in de halve finale op tegen de als 22e geplaatste Amerikaanse Jennifer Brady die haar landgenote Jessica Pegula, nummer 61 van de wereld, in drie sets versloeg: 4-6 6-2 6-1.