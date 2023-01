Nummer één van de wereld Swiatek uitgeschakeld op Australian Open

Australian Open Novak Djokovic ondanks blessurebe­han­de­ling langs Grigor Dimitrov, einde verhaal Andy Murray

Novak Djokovic staat in de vierde ronde van Australian Open. De negenvoudig winnaar was na een wat moeizame start een maatje te groot voor Grigor Dimitrov. Djokovic won in de Rod Laver Arena in drie sets: 7-6, 6-3 en 6-4. Voor Andy Murray zit het toernooi in Melbourne erop.

21 januari