Ødegaard bevestigt contractverlenging bij Real Madrid

Op de vraag of zijn contract nog tot 2018 loopt, antwoordt de tiener. ,,Nee, het is iets langer dan dat. Maar ik wil er verder nog niet veel over zeggen." Waarschijnlijk loopt zijn nieuwe verbintenis met de Koninklijke tot 2021.



Ødegaard kwam in 2015 over van het Noorse Stromsgodset en gold als één van de talentvolste voetballers in Europa. Tot een grote doorbraak bij Real Madrid kwam het echter nog niet. Afgelopen winter werd de jongeling voor anderhalf jaar verhuurd aan Heerenveen.