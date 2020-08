Ødegaard keert terug naar Real Madrid

Video Frenkie de Jong: ‘De kans op een verrassing in Lissabon is nu groter’

18:11 Praten over de favorietenrol in de kwartfinale van de Champions League tussen Barcelona en Bayern München heeft geen zin. Dat zegt Frenkie de Jong, middenvelder bij de Spanjaarden. ,,Wat we weten is dat beide elftallen heel veel kwaliteiten hebben. Wie de beste is, zien we vrijdag wel."