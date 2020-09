Oefentoernooi Heroes afgelopen na positieve test tegenstander

Video Merlier wint massa­sprint in Tirreno-Adriatico na hulp Van der Poel

12 september Tim Merlier heeft de zesde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Belgisch kampioen van Alpecin-Fenix versloeg in een massasprint na 171 kilometer Pascal Ackermann, de winnaar van de eerste twee ritten. Mathieu van der Poel verrichte in de slotfase cruciaal werk voor ploeggenoot Merlier.