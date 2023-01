Oekraïne wil vader van Novak Djokovic niet bij Australian Open

Novak Djokovic blijft magneet voor ellende: vader Srdjan draait char­me-offensief vakkundig de nek om

Het charme-offensief van Novak Djokovic in Australië is vakkundig de nek omgedraaid door zijn eigen vader, die poseerde met pro-Poetin-aanhangers. Wéér is er onrust rond de Serviër.

26 januari