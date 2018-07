Ola John voor drie jaar naar Portugese subtopper

RKC Waalwijk verpulvert VV Oosterhout zonder echte spits

18:44 Het was alweer een tijdje geleden dat RKC Waalwijk nog eens de dubbele cijfers haalde. Dat lukte zaterdagmiddag bij het oefenduel tegen VV Oosterhout: 0-12. Dat is opmerkelijk, want de Waalwijkers voetballen door de blessure van Roland Bergkamp nog steeds zonder echte spits.