Olympisch comité Kosovo woest op Novak Djokovic na zijn politieke teksten op Roland Garros

Danilo en Paixão onafschei­de­lijk van elkaar: ‘Ik heb er een broer bij gekregen én een titel met Feyenoord’

Trots vieren de Brazilianen Danilo (24) en Igor Paixão (22) vakantie. Het landskampioenschap met Feyenoord betekent na de zomer voetballen in de Champions League, het toernooi waar de fijnproevers in Brazilië massaal op afstemmen. ,,We horen er echt bij.’’