Olympische bokser verdacht van moord op zwangere maîtresse

RKC'er Anita met vertrouwen richting laatste drie eredivisie­du­els: 'Alles bij elkaar rapen en gáán'

2 mei Vurnon Anita zag tot zijn genoegen dat RKC tegen AZ wel die vechtlust toonde die er in het duel met Willem II aan ontbrak. Goede gesprekken gingen er deze week in Waalwijk aan vooraf. ,,We hebben gezegd dat het scherper moest en dat hebben we goed opgepakt.”