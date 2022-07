Onana gepresenteerd door Inter, Sampaoli vertrekt bij Marseille, Araujo langer bij Emmen

Willem II presen­teert geel-blauw uitshirt: een ode aan de stad Tilburg

Willem II heeft vrijdagochtend het nieuwe uitshirt gepresenteerd. Het is een geel-blauw ontwerp geworden, een verwijzing naar de kleuren en de vlag van Tilburg. Bovendien is een plattegrond van de stad in het shirt verwerkt.

10:29