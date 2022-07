Onana gepresenteerd door Inter, Sissoko terug naar Frankrijk, Llonch langer bij Willem II

Zoom-mee­ting met Hofland en Jacobs overtuigde gewilde Woudenberg: ‘Ze hielden een hele presenta­tie’

Een paar maanden geleden had Lucas Woudenberg (28) niet per se verwacht dat hij komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zou spelen. De ervaren linksback werd echter overtuigd door de technische kopstukken van Willem II. ,,Een heel duidelijk verhaal waar veel vertrouwen uit sprak.”

7:00