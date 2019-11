Onana, Promes en Martínez staan op scherp

Van de Beek kan zich in illuster rijtje voegen

10:49 Donny van de Beek kan zich in de uitwedstrijd tegen Lille OSC in een mooi rijtje scharen, Als de middenvelder van Ajax voor de vijfde keer op rij in een uitwedstrijd van het hoofdtoernooi van de Champions League tot scoren komt, dan wordt hij de vijfde speler die dat gelukt is.