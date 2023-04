Ongekende climax: Nulandse korfbalsters van Be Quick veroveren landstitel na treffer in laatste seconde

In een overvolle Maaspoort in Den Bosch hebben de korfbalsters van Be Quick uit Nuland beslag gelegd op de landstitel in de zaal. In de finale werd regerend landskampioen Rosolo uit Reusel met 13-12 verslagen. In de allerlaatste seconde tekende Lisa Coppens voor de winnende treffer.

Met een 12-12 stand en nog één seconde op de klok verliet de bal de handen van Be Quick-speelster Lisa Coppens. Terwijl de bal richting de korf zeilde, klonk het laatste fluitsignaal. Jawel, de bal viel binnen, waardoor het Nulandse deel van de Maaspoort in Den Bosch ontplofte. De treffer van Coppens betekende een 13-12 overwinning voor Be Quick en daarmee ook de eerste landstitel in de zaal voor de vereniging uit Nuland.

Hoe het is om in de allerlaatste seconde je ploeg naar de landstitel te gooien? ,,Bizar, ik dacht eigenlijk dat ‘ie buiten de tijd was. Ik knipperde een keer met m’n ogen en toen stonden er twintig gillende meiden om me heen. Echt bizar, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven’’, aldus Coppens over het belangrijkste doelpunt in het korfbalcarrière.

De korfbalfinale genoot belangstelling van ruim duizend toeschouwers en vooral het blauwwitte deel, de Nulandse B-side, liet zich tijdens de wedstrijd goed horen. Coppens: ,,De B-side is speciaal voor de gelegenheid opgericht en die hebben ons er doorheen gesleept. Hun support zorgt er echt voor dat je er bij een achterstand in blijft geloven. Dit is niet alleen ons kampioenschap, maar ook van onze supporters en eigenlijk gewoon van de hele club. Echt fantastisch.’’