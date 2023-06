Ongelooflijk: Carlos Alcaraz kopieert met wonderpunt de rally van zijn idool Roger Federer in 2007

Ademloos stond Novak Djokovic toe te kijken, inclusief een bewonderend applausje bij het punt van het toernooi in Parijs en misschien wel van het hele tennisjaar. Na het magistrale punt van Alcaraz doken echter beelden op van hetzelfde punt van zijn Zwitserse idool Roger Federer van liefst zestien jaar geleden. Roger Federer maakte in 2007, ook in de halve finale van Roland Garros, tegen David Nalbandian hetzelfde punt na een vrijwel identieke slagenwisseling.