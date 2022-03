Ongelukkige fan betaalde ruim half miljoen dollar voor ‘laatste’ touchdown-football Tom Brady

Het kleinood leverde bij de veiling, die uitgerekend afgelopen weekend sloot, een bedrag op van ruim een half miljoen dollar (518.628 dollar, omgerekend zo’n 470 duizend euro). Beduidend hoger dan het openingsbod waarmee Lelands (een veilinghuis voor sportmemorabilia) de football ruim een maand geleden in de markt zette.

Nog voordat de fan de ‘historische’ bal thuis in de vitrine kon zetten, kondigde de 44-jarige Brady aan zijn pensioen toch uit te stellen en nog een jaartje voor Tampa Bay Buccaneers te gaan spelen. De verzamelaar, wiens naam niet bekend is gemaakt, zal duimen dat Brady in 2022 geen enkele touchdown meer weet te maken.