Ongeneeslijk zieke Robbie Hageman hoopt tonnen in te zamelen voor laatste kans: ‘Ik wil ooit opa worden’

Nee, Robbie Hageman zit eigenlijk niet zo te wachten op een inzamelingsactie. Hij is nu eenmaal een trotse man, de oudste van de familie ook. Anderen die voor hem zorgen? Dat is niet per se zijn ding. Maar nu heeft Hageman zich toch laten overtuigen; een goede vriend van hem zocht zich suf op internet en via zijn contacten in Amerika stuitte hij op een arts die de hersentumor van Hageman kan behandelen met ‘zelfs een kans op volledig herstel.’

Dat vrouw Chantal in verwachting is van hun vierde kindje zette Hageman aan het denken. ,,Toen die tumor werd geconstateerd hadden de artsen het over eens levensverwachting van 10 tot 15 jaar, inmiddels zitten er alweer dik drie jaar op. Dan zou ik nu nog 7 tot 12 jaar over hebben. Ik wil mijn kinderen oud zien worden en ooit opa worden”, zegt Hageman gedecideerd.

Tekst gaat verder onder de Facebook-post

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dokter uit Texas

De voormalig wereldkampioen kickboksen houdt zich vast aan het geloof en denkt nog altijd dat God een plan met hem heeft. Want waarom ging hij in december 2018 knock-out, terwijl dat nog nooit eerder was gebeurd en bleek uit de CT-scan dat hij een tumor had? Een gezwel dat volgens Nederlandse artsen té diep zit om helemaal te verwijderen én waarvoor enkel levensverlengende behandelingen mogelijk zijn. Dr. Burzynski uit Texas denkt daar anders over: hij heeft een antineoplastontherapie ontwikkeld, die in de VS verrassende resultaten oplevert.

Quote Weet je, ik vind het ongemakke­lijk dat ik om geld moet vragen, dat heb ik nooit gedurfd Robbie Hageman

Aan die behandeling van een jaar is wel een stevig prijskaartje verbonden: 475.000 euro (inclusief reis, verblijf en het wegvallen van het inkomen van Hageman, mede-eigenaar van een sportschool in Valkenswaard). ,,Weet je, ik vind het ongemakkelijk dat ik om geld moet vragen, dat heb ik nooit gedurfd. Ik heb andere behandelingen dan die in Nederland ook altijd afgewezen, omdat ik geloof dat God mij zal genezen. Maar dat Chantal nu zwanger is, heeft me echt aan het denken gezet. In de Verenigde Staten zijn ze zo veel verder dan dat we in Nederland zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Robbie Hageman traint en trainde geregeld met spelers van PSV, onder wie Marco van Ginkel. © Robbie Hageman

28 bestralingen

En dus zet Hageman zijn trots aan de kant en blijft hij knokken voor zijn leven. Dat doet hij al sinds dat de tumor werd ontdekt: begin dit jaar kreeg hij een tweede operatie, waarin wederom een groot deel van het gezwel werd verwijderd, maar verloor hij ook een deel van zijn zicht. Verder is hij alleen in 2022 al 28 keer (!) bestraald en had hij onlangs een scan waaruit bleek dat het achtergebleven deel van de tumor niet was veranderd. En dus begon kameraad een inzamelingsactie, de teller staat na amper één dag al op ruim 23.000. Dat moet dus meer worden.

Hageman kreeg eerder al veel steun van vrienden uit de voetbalwereld, zoals Jeroen Zoet en andere (ex-)spelers van PSV . Ook vechtsportlegende Conor McGregor stak hem al eens een hart onder de riem. ,,Het zou mooi zijn als hij dat nu weer doet: als elke volger van hem 0,20 cent doneert, dan ben ik er al bijna”, zegt hij met een grijns.