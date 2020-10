Ongeplaatste tiener Swiatek wint op indrukwekkende wijze Roland Garros

In de tweede set gaf Swiatek gas bij. Na de medical time-out voor een blessurebehandeling aan haar bovenbeen, bij een 2-1 voorsprong voor de Poolse, kon Kenin het tempo niet meer bijbenen. Op indrukwekkende wijze walste de tiener over de in Rusland geboren Amerikaanse heen: 6-1. Opnieuw had Swiatek aan twee sets voldoende, zoals in het hele toernooi. De Belgische Justine Henin was in 2007 de laatste die de titel in Parijs veroverde zonder setverlies.



Het toernooi kende een gedevalueerde vorm deze editie die door het coronavirus van de lente naar de herfst is verplaatst. Titelhoudster Ashleigh Barty besloot in verband met het coronavirus niet af te reizen naar Parijs. Naomi Osaka, de winnares van de US Open, meldde zich geblesseerd af. Serena Williams, 23-voudig grandslamwinnares, trok zich tijdens het toernooi terug. Kiki Bertens strandde in de vierde ronde.



Binnen anderhalf uur won Swiatek haar allereerste grand slam. President Andrzej Duda feliciteerde haar direct via Twitter: ‘Erg bedankt en felicitaties voor Iga Swiatek! Een historische dag voor Polen, de Poolse sport en het Poolse tennis. Bravo!’



Swiatek won haar allereerste finale, als eerste Poolse ooit en was ook nog de jongste winnares sinds Monica Seles in 1992 (18 jaar en 188 dagen). Seles won het toernooi dat jaar voor de derde keer op rij. Bovendien lukte het pas vijf tennissters om als ongeplaatste speelster een grand slam te winnen. Dat belooft wat voor de Poolse tennistoekomst.