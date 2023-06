Ons Jabeur hekelt fans die kaartjes doorverkopen bij vrouwenpartijen: ‘Denken bij voorbaat dat het waardeloos wordt’

,,Ik merk dat mensen niet veel vrouwenwedstrijden kijken, omdat ze bij voorbaat al denken dat het een waardeloze partij gaat worden. Maar dat is niet het geval. Ook dit zijn mooie en bijzondere wedstrijden”, aldus Jabeur. ,,Vrouwen trainen hard en spelen geweldige wedstrijden. Je kunt er toch geen oordeel over geven zonder ernaar te kijken?” Volgens Jabeur verdienen vrouwen meer respect. ,,We brengen veel offers die mannen tijdens de tour niet hoeven te doen”.

Jabeur vindt het ook jammer dat de organisatie van Roland Garros zo lang heeft gewacht om vrouwen in de avondsessie te laten spelen. ,,Het is de hoogste tijd dat dit gebeurt. Het zou ook wel beter zijn om altijd een mannen- en vrouwenpartij in de avond te laten spelen. Misschien is dat lastig omdat mannen soms vijf sets spelen. Maar bij andere grand slams is dat wel gebeurd.”