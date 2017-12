Ontevreden Chirivella roemt fans Willem II

Met Liverpool is het Willem II-publiek niet te vergelijken, maar Pedro Chirivella zegt veel steun te hebben aan de Tilburgse fans. Die zorgden woensdag in het Gelredome voor de ambiance van een thuiswedstrijd.

Pedro Chirivella is al snel weer strijdbaar na de 2-2 remise van Willem II tegen Vitesse. De 20-jarige Spanjaard richt in de catacomben de blik meteen op de resterende twee competitieduels in 2017 en constateert dat Willem II gewoon twee keer moet winnen.

Dat de Tilburgse club in het Gelredome de zege uiteindelijk liet glippen, vindt hij 'teleurstellend'. ,,We hebben twee punten laten liggen", zegt Chirivella. ,,Het plan was goed. Maar we hebben het als spelers niet goed genoeg uitgevoerd. Dat moeten we onszelf verwijten."

Quote Het plan was goed. Maar we hebben het als spelers niet goed genoeg uitgevoerd Pedro Chirivella

Quote Als er één weet of het goed of slecht was, dan ben ik het zelf wel Over zijn eigen spel is Chirivella momenteel allesbehalve tevreden. De mispeer tegen NAC heeft hij inmiddels verwerkt. Maar ook tegen Vitesse leed hij soms te makkelijk balverlies. Dat krijgt hij dan niet alleen van trainer Erwin van de Looi te horen. Liverpool bespreekt wekelijks de wedstrijden met de huurling. Maar die is zo kritisch op zichzelf, dat opmerkingen zelden als een verrassing komen. ,,Als er één weet of het goed of slecht was, dan ben ik het zelf wel."

Chirivella had de wedstrijd in het Gelredome als een thuiswedstrijd ervaren. Er waren niet eens zo gek veel supporters van Willem II, maar die troefden de aanhang van Vitesse verbaal volledig af. ,,We hebben een geweldig publiek", zegt Chirivella, die als speler van Liverpool weet waarover hij spreekt. Nee, aan het You'll Never Walk Alone van de Engelsen kan de Tilburgse aanhang niet tippen. ,,Maar in onze thuiswedstrijden is het publiek zeker een factor", aldus Chirivella.

Hij kijkt al uit naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Vorig seizoen moest hij die club als speler van Go Ahead Eagles nog bestrijden in de IJsselderby. De Zwollenaren presteren dit seizoen boven verwachting. Chirivella: ,,Met deze ploeg zijn we nooit kansloos."