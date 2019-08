Ook Antwerp krijgt extra rust voor duel met AZ

Antwerp neemt het donderdag in Enschede op tegen AZ. De return in België is een week later, 29 augustus. AA Gent is in de play-offs gekoppeld aan de Kroatische club Rijeka. De winnaars van de duels in de play-offs plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Belgische voetbalbond heeft ook de wedstrijd tussen Charleroi en Club Brugge verplaatst. Club Brugge hoopt zich ten koste van het Oostenrijkse LASK Linz voor het hoofdtoernooi van de Champions League te kwalificeren.



AZ hoeft zondag zelf ook niet te spelen. De uitwedstrijd tegen Feyenoord is, ook vanwege een betere voorbereidingstijd op de Europese wedstrijden, naar september verplaatst.