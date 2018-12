Ook Australian Open voert tiebreak in laatste set in

De Australian Open is het derde grandslamtoernooi dat de tiebreak in de vijfde set invoert. Op de US Open wordt ook in de laatste set al bij een 6-6-stand een tiebreak gespeeld. Eerder voerde ook Wimbledon al een maatregel in, al wordt daar pas tot een tiebreak over gegaan bij een 12-12 stand in de beslissende set. Enkel op Roland Garros mogen de toeschouwers wel nog hopen op marathonwedstrijden. Daar blijft de regel dat de laatste set met twee games verschil gewonnen moet worden.