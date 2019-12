Ook Bosz en Sinkgraven zijn tot Europa League veroordeeld

Juventus, dat al voor de wedstrijd wist dat het groepswinnaar zou worden in poule D, kwam met een sterke ploeg voor de dag in Leverkusen. Alleen Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey en Douglas Costa ontbraken in de selectie. Cristiano Ronaldo was er wel bij. De Portugees maakte een kwartier voor tijd het openingsdoelpunt: Sinkgraven was te laat. Gonzalo Higuaín maakte het in blessuretijd nog erger: 0-2.