Ook deze Nederlanders zien we straks in de Champions League

Naast Ajax was er woensdag nog meer Nederlands succes in de Champions League. Ruud Vormer (Club Brugge) en Mick van Buren (Slavia Praag) plaatsten zich voor de groepfase. In totaal zijn straks maximaal 18 Nederlandse spelers in buitenlandse dienst op het miljoenenbal te bewonderen.

Barcelona:

In Catalonië zijn dit seizoen alle ogen gericht op Frenkie de Jong, die vorig seizoen met Ajax nog in de halve finale stond. Hoe ver komt de Oranje-international met zijn nieuwe club?

Volledig scherm Frenkie De Jong (l) in duel met Real Betis-speler Sergio Canales. © AFP

Liverpool:

Bij de regerend kampioen van Europa staan dit seizoen vier Nederlanders onder contract. Behalve de steunpilaren Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zou trainer Jürgen Klopp ook de nog jonge Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg kunnen opstellen.

Paris Saint-Germain:

Mitchel Bakker verruilde Jong Ajax deze zomer voor Paris Saint-Germain. De 19-jarige linksback kwam nog geen minuut in actie bij de Franse topclub. Maar Bakker staat wel op de website van PSG bij de eerste selectie (met nummer 25) en zou dus in de Champions League kunnen uitkomen.

Juventus:

Matthijs de Ligt zat in de eerste competitiewedstrijd van Juventus, uit tegen Parma (0-1) negentig minuten op de bank. Maar het moet natuurlijk raar lopen willen we de miljoenenaankoop dit seizoen niet in actie zien in de Champions League, het toernooi dat de Oude Dame na acht landstitels op rij nu eindelijk weer eens wil winnen.

Internazionale:

Net als De Ligt bleef ook de licht geblesseerde Stefan de Vrij bij de start van het nieuwe seizoen in de Serie A – thuis tegen Lecce (4-0) – op de bank. In de Champions League zal trainer Antonio Conte ongetwijfeld weer geregeld een beroep doen op de ervaren verdediger.

Valencia:

Jasper Cillessen keepte elf CL-duels voor Ajax en drie voor Barcelona. Na drie seizoenen op de bank in Camp Nou is hij deze jaargang eerste keus bij Valencia.

Volledig scherm Jasper Cillessen: nummer één bij Valencia. © Getty Images

Bayer Leverkusen:

Peter Bosz, naast Erik ten Hag de enige Nederlandse coach in de Champions League, kan bij Bayer Leverkusen dit seizoen beschikken over Daley Sinkgraven. In de Bundesliga kwam de ex-speler van Ajax en Heerenveen nog niet in actie.

Olympique Lyon:

Memphis Depay was zowel voor Olympique Lyon (8 duels) als voor Manchester United (6) al eerder actief in de Champions. Kenny Tete kwam bij de Fransen tot drie duels in het hoofdtoernooi. Depay stond dit seizoen alle drie de competitiewedstrijden in de basis, Tete viel drie keer in.

Atalanta Bergamo:

Dankzij de sensationele derde plaats van afgelopen seizoen speelt Atalanta Bergamo dit jaar in de Champions League. Met de twee Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon, die het seizoen weer zijn begonnen als basisspeler. Net als de Nederlandse Duitser Robin Gosens.

Volledig scherm Hans Hateboer (l) en Marten De Roon (r). © EPA

Galatasaray:

Ryan Babel speelde al in de Champions League voor Ajax, Liverpool en Besiktas. Dit jaar doet hij dat namens Galatasaray, de rivaal van zijn vorige Turkse werkgever. Ook Ryan Donk speelt bij de topclub uit Istanboel.

Club Brugge:

Ruud Vormer speelt met Club Brugge opnieuw op het hoogste niveau in Europa. De Belgen plaatsten zich woensdag ten koste van het Oostenrijkse LASK Linz voor de groepsfase.

Slavia Praag:

Voormalig Excelsior-aanvaller Mick van Buren maakt zijn debuut in de Champions League. De kleinzoon van Theo Laseroms, die met Feyenoord in 1970 de Europa Cup 1 won, schakelde met Slavia Praag het Roemeense CFR Cluj uit.