‘Ook duurste aankoop ooit kiest voor het grote geld: contract van 160 miljoen voor Neymar’

Voetbalpod­cast | ‘Het middenveld van Feyenoord is nog zoekende’

De eredivisie is van start gegaan. Feyenoord verspeelde in De Kuip punten tegen Fortuna Sittard terwijl de concurrentie won. Verder was het weekend van de debutanten, aanstaande transfers en nieuwe kansen voor spelers. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.