Ook Gladbach wijkt voor kraker met City uit naar Boedapest

Hoffenheim voetbalt de wedstrijd in de Europa League tegen Molde FK in Spanje in plaats van in Noorwegen, het land van de tegenstander. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen. Het duel vindt nu op 18 februari in het stadion van Villarreal plaats.