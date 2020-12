Ook in Alkmaar speelt de Maradona-factor: ‘We voetballen ook voor Diego’

Door Sjoerd Mossou



In de Spaanse wijk van Napels gaat het huilen gewoon door. Terwijl de spelers van Napoli gisteren in een regenachtig Alkmaar arriveerden, bleef de stroom van bedevaartgangers aan de Via Emanuele de Deo onophoudelijk op gang. Op het kleine pleintje daar is een gedenkplek voor Diego Armando Maradona, de voormalige superster van Napoli die vorige week overleed op 60-jarige leeftijd. Dries Mertens kwam er al bloemen brengen, Bruno Conti bezocht de gedenkplaats zondag namens tegenstander AS Roma, zoals ontelbare andere prominenten dat deden.