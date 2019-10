Ook in Brabant is het baanwielrennen stilgevallen

COLUMNBijna 75 kilometer per uur haalt Harrie Lavreysen wanneer hij, als de snelste wielrenner ter wereld, in de teamsprint over de baan zoeft. Op een baantje van 250 ­meter ligt zijn doel beneden de 12 seconden. Zo kent elke sport eigen mijlpalen, van marathonloop tot baanwielrennen.