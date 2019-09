Ook Onana schittert bij ruim winnend Ajax: ‘Ach, ik doe mijn werk’

Met een voorsprong van 1-0 op het scorebord voorkwam Onana vlak voor rust met een katachtige reflex dat Jonathan Ikoné gelijkmaakte. Nog mooier was zijn redding op een inzet van Victor Osimhen. Want hoe was de wedstrijd gelopen als de Nigeriaanse spits na een klein uur Lille wel terug in de wedstrijd had gebracht? Nu maakte Tagliafico even na de safe van Onana de 3-0 en was de wedstrijd zo goed als gespeeld.

Onana verscheen oog in oog met Osimhen omdat veel van zijn ploeggenoten zich na de 2-0 even in een circus waanden. Hakim Ziyech speelde tot tweemaal toe een tegenstander door de benen. De achttienjarige Sergiño Dest imiteerde Zinédine Zidane met een gedurfde pirouette en ook Lisandro Martínez kreeg de fans met een een serie risicovolle hakballen op de banken.

Risico

Volledig scherm © AFP ,,Ik weet niet of we voorin te veel risico namen”, zei Onana. ,,Dit is de Champions League. Dan speel je alleen maar tegen sterke tegenstanders. Dus het is niet zo raar als je dan eens een kans weggeeft. Ik ben alleen maar blij dat we hebben gewonnen. We willen weer meedoen, net als vorig jaar. Ook al hebben we natuurlijk drie belangrijke spelers verloren”, doelde hij op de vertrokken Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne. ,,Of we opnieuw de halve finale kunnen halen? Dat weet alleen God.”

Onana erkende dat de Champions League een belangrijke reden is dat hij nog steeds onder de lat staat bij Ajax. En hij is niet de enige speler van de kampioen van Nederland die er zo over denkt. Ajax kan eigenlijk niet meer zonder de Champions League. Ook toen vlak voor het duel met Lille de bekende hymne van het belangrijkste toernooi voor clubteams door de speakers galmde, veranderde Johan Cruijff Arena in een hossende menigte. Oorverdovend is soms het lawaai op de tribunes. En de spelers van Ajax gaan mee in die emotie. Wat een verschil met veel competitiewedstrijden, die ook wel op halve kracht worden gewonnen.

Onana is een emotionele doelman. Dat zag je toen hij een sprint van ruim twintig meter trok nadat Tagliafico het aan de stok had gekregen met Renato Sanches, het voormalige wonderkind uit Portugal. ,,Hij deed Nico pijn, dus ik wilde hem wat aandoen”, zei de keeper die uiteindelijk een gele kaart kreeg. ,,Nee, dat was misschien niet slim van me. Maar het is nog goed afgelopen.”

