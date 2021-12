Ook Robert Doornbos maakt geen onderdeel uit van nieuwe F1-zender: ‘Ze gaan een andere route in’

Grim ziet uitdaging in Willem II-ver­val: ‘We moeten weerbaar­der worden bij tegensla­gen, daarin ligt veel werk voor mij’

Na zeven duels was Willem II nog de apetrotse nummer twee van Nederland, sindsdien lijkt de ploeg in een soort vrije val te zijn beland. De cijfers en de dalende lijn schetsen een zorgwekkend beeld, maar in aanloop naar Ajax-uit is trainer Fred Grim strijdbaar.

1 december