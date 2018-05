Ook Sporting informeert naar Pereiro, Hateboer op weg naar Dortmund

Borussia Dortmund en Atalanta Bergamo naderen een akkoord over Hans Hateboer. De rechtsback, die in maart debuteerde voor Oranje, heeft in Italië nog een contract tot 2020. Dortmund heeft volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport een bod neergelegd van vijftien miljoen euro. Atalanta zou 20 miljoen willen hebben. Hateboer kwam in de eredivisie vier seizoenen uit voor FC Groningen. Dortmund ziet in hem op termijn als opvolger voor Lukasz Piszczek.