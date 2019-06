Ook Streppel als trainer aan de slag in Verenigde Arabische Emiraten

Klussende Christ Donders verrast met zege in Dwars door Dongen

19:02 ,,We zitten midden in de verbouwing van ons huis. Dat kost alle energie. Hoe leuk is het dan als je op ontspanning meeloopt in Dongen en gewoon als eerste over de streep komt.” Vol verbazing reflecteert Christ Donders op zijn eigen prestatie tijdens Dwars door Dongen. Op een nieuw parcours is de master alle jonge concurrenten ruim de baas.