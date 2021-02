Ook titelhouder Monfils zegt af voor Rotterdam, Haase profiteert

Het ABN Amro-toernooi hoopte dit jaar het sterkste deelnemersveld ooit te hebben. Maar de afzeggingen volgen elkaar nu in rap tempo op. Matteo Berrettini, Denis Sjapovalov, Taylor Fritz, Daniel Evans en Casper Ruud gingen het eerder genoemde trio al voor.



De afmelding van Monfils, tweevoudig winnaar, betekent dat de Japanner Kei Nishikori op basis van zijn ranking het hoofdtoernooi in komt en zijn wildcard niet meer nodig heeft. Die gunt toernooidirecteur Richard Krajicek aan Robin Haase. De routinier (33) gaat daarmee voor zijn dertiende optreden in Ahoy. Zijn beste prestatie was het bereiken van de kwartfinales in 2008 en 2018.