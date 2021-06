Ook verdediger Diego Llorente van Spaanse EK-ploeg test positief

Definitief: Joseph Oosting nieuwe trainer van RKC Waalwijk

8 juni Joseph Oosting (49) is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk, hij tekent een meerjarig contract. De Emmenaar komt over van Vitesse, waar hij assistent-trainer was. RKC moest op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat Fred Grim zo'n anderhalve week geleden de overstap maakte naar Willem II.