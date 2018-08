Ook Wozniacki strandt vroegtijdig in New York

Na de als eerste geplaatste Simona Halep is ook de nummer twee van de plaatsingslijst bij de US Open, Caroline Wozniacki, in een vroeg stadium uitgeschakeld. De Deense tennisster verloor in de tweede ronde van Lesia Tsoerenko. De Oekraïense was duidelijk de betere: 6-4 6-2.

Halep, de nummer één van de wereld, was al in de eerste ronde gestrand. De Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens is nu de hoogst gerangschikte (derde) speelster die nog in het toernooi zit.

Het was het tweede jaar op rij dat Wozniacki al na twee ronden naar huis kon in New York. De winnares van de Australian Open zat sowieso al in een matige periode met uitschakelingen in de tweede ronde op Wimbledon, in Montreal en Cincinnati. ,,Ik kwam toch met een goed gevoel hier naartoe na een goede trainingsweek, maar het was blijkbaar geen goede voorbereiding'', zei Wozniacki.



,,Ik speel normaal meer wedstrijden en heb meer ritme. Maar voor mijn gevoel deed ik vandaag gezien de omstandigheden niets verkeerd. Zij speelde gewoon erg goed'', complimenteerde ze de 29-jarige Oekraïense. Tsoerenko, die in de eerste set nog een medische time-out nodig had wegens klachten aan haar rechterarm, is mogelijk de tegenstandster van Kiki Bertens in de vierde ronde. Mits ze de Tsjechische Katerina Siniakova verslaat en de Nederlandse afrekent met een andere Tsjechische, Marketa Vondrousova.

Sjarapova