Oostenrijk wipt over Nederland heen na zege Salzburg op Brugge

Na de nederlaag van vorige week in Brugge (2-1) raasde Red Bull Salzburg vanavond in één helft over de Belgen heen. Bij rust stond het 4-0 door goals van de Zambiaan Patson Daka (2) en Xaver Schlager. Munas Dabbur miste na tien minuten ook nog een strafschop. Dabbur voerde de score overigens diep in blessuretijd verder op tegen Club Brugge, waar Stefano Denswil, Sofyan Amrabat en Ruud Vormer een basisplaats hadden.



Later vanavond komt namens Oostenrijk ook Rapid Wien nog in actie. In Milaan verdedigt Inter een voorsprong van 1-0 tegen de club uit Wenen.